Spendenbratwurst am Ettersberg für Ahrweiler

Ramsla. Die Kameraden der Landgemeinde Am Ettersberg helfen in Ramsla auch nach dem Einsatz im Katastrophengebiet

Nachhaltigen Eindruck hat der Einsatz im Katastrophengebiet bei den Feuerwehrleuten der Landgemeinde Am Ettersberg hinterlassen. Sie waren mit dem Einsatzzug 1 des Weimarer Landes in Ahrweiler und dort auch mit Kameraden der Feuerwehr in Kontakt, deren Gerätehaus völlig zerstört ist. „Deshalb wollen wir nicht mit dem Einsatz aufhören zu helfen, sondern die Kameraden weiter unterstützen. Sie sind seit drei Wochen im Einsatz und haben selbst alles verloren“, sagt Sebastian Schmidt, der stellvertretende Stadtbrandmeister der Landgemeinde.

Die Feuerwehr der gesamten Landgemeinde hat deshalb für den kommenden Freitag eine Aktion unter dem Titel „Spendenbratwurst“ ins Leben gerufen. Sie findet am Freitag, 6. August, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz in Ramsla, direkt an der Hauptstraße statt. Prinzip: Jeder bekommt dort eine Bratwurst und ein Getränk und gibt dafür so viel Geld, wie er kann oder möchte, als Spende. Der gesamte Erlös geht an die Kameraden der Feuerwehr Ahrweiler.

Parallel sammeln die Kameraden über das Konto des Feuerwehrvereins „Neue Feuerwache Ramsla“ für die Kameraden in Ahrweiler. Details sind auf ramsla.de zu finden.

Für die Kinder wird die Spendenbratwurst am Freitag auch mit Feuerwehrtechnik vor Ort interessant gemacht.