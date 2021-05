Überraschung und Kunst

Michael Baar über Tag 1 der neuen Verkehrsführung

Es war schon ziemlich ungewöhnlich am Montag auf dem Goetheplatz in Weimar: Weniger Fahrzeuge und noch weniger Menschen bewegten sich über den Platz. Am auffälligsten aber war der Lärmrückgang, weil nur noch der Verkehr aus der Schwanseestraße über die Pflasterstücke an der Postkreuzung rollte.

Es hat in Weimar schon größere Folgen einer so umfangreichen Änderung des Verkehrsflusses gegeben. Ganz ohne Pannen blieb sie allerdings nicht. Dazu gehört, dass ausgerechnet die Taxifahrer wieder einmal vergessen wurden. Wäre nur eine neue Zufahrt zum Standplatz in der Dingelstedtstraße zu finden gewesen – etwa über den Ölhof – sie hätten sie entdeckt.

Die Einsparung eines ganzen Standplatzes sollte aber nicht der Recherche von Taxi-Unternehmen überlassen, sondern sie vorab informieren.

Ein ganz besonderes Kunstwerk wurde auf dem neuen Straßenstück der Coudraystraße zur Erfurter angelegt. Die gelbe Schlange soll wohl eine Trennlinie mit Bus-Schwenkbereich sein. Warum die aber nach der Freigabe der Straße in beide Richtungen angelegt werden muss, konnte sich niemand erklären.

So ist es wie bei den meisten großen Änderungen im Weimarer Straßenverkehr: Es braucht zwei bis drei Tage, dann hat sich alles eingespielt.