Uraufführung im DNT Weimar: Ostdeutschland auf der Couch

Die Bühne lässt was befürchten. Abgewetzte kunstlederne „Siff-Couch“, mit Staub bedeckt. Bierkasten, Pappkartons. Riesige Pinnwand mit Zetteln, Zeitungsausschnitten, Postern, Fußball-Devotionalien. Diese Absteige, die Ausstatterin Marie-Christin Riedel skizzierte, bewohnt der Fan eines Bundesliga-Aufsteigers 2019 (Union Berlin, Club der Underdogs), der auch noch mit Plastiktüte in die Bude trampelt und Billigprodukte auspackt.

Aha und oje, „der Klischee-Ossi“ tritt auf! Doch weit gefehlt. Maik Mischke kämpft tapfer wütend dagegen an, mit Worten („Ich bin so dermaßen das Gegenteil!“), auch mit Fäusten. Und da liegt ein Häuflein Taschenbücher rum, als Zeichen, dass der was in der Birne hat, nicht als Requisite.

Es ist Maiks zweiter Auftritt. Autor Dirk Laucke hatte ihn vor einem Jahr für „Identität Europa“ erfunden: acht Monologe, acht Autoren, acht Länder auf der DNT-Studiobühne. Damals diente Maik seinem Sohn als Zeitzeuge, für einen Schulaufsatz über die DDR.

Ostdeutschland einst und heute

An gleicher Stelle erzählt er ihm jetzt, in „Ich liebe dir“, von Ostdeutschland einst und heute. Doch Chris, knapp Dreizehn, ist gar nicht da. Die Öko-Mutter, mit neuem Bio-Partner im Westen, verbot den Besuch. Das ist gegen die Verabredung - und gegen jede Regel der Vernunft. Sie hat Angst vor dem, was ein ehemaliger (ostdeutscher) Bundespräsident Dunkeldeutschland nannte.

Maik bringt Licht hinein und imaginiert den Sohn dafür herbei, mittels Fotos auf dem Campingstuhl. Ihm begegnet Krunoslav Šebrek, der die Rolle erneut übernimmt, in unzureichend übertünchter Scham und ungelenken Übersprunghandlungen entwöhnter Beziehungen.

Maik Mischke spricht und (über-)spielt für seinen abwesenden Sohn. Krunoslav Šebrek tut‘s für uns Anwesende. Das geht in der Ansprache nicht ganz zusammen. Das Foto ist im Weg. Wenn sich Maik seinen Sohn vorstellen kann, so doch Krunoslav erst recht. Wir sind ja auch noch da, als kollektiver Chris sozusagen.

Krunoslav Šebrek zieht viele Register

Vor dem zieht Šebrek mit Herzblut viele Register. Er macht uns den dummen August und den traurigen Weißclown. Er ist Komödiant, Komiker und Comic-Gesicht. Er holt Spejbl und Hurvínek aus der Klamottenkiste („Vatilein!“) und sehnt sich mit der Ostrockband Lift am Ohr nach Süden; Maik wollte Musiker werden, jobbt aber als Abreißer und Entrümpler.

Maik spottet über sein CO2-neutrales Leben (Fleppe weg, kein Geld für den Flieger), erklärt den Osten, faktenbasiert, zum Klimavorreiter und höhnt über Wohlstands-Akademiker-Kinder bei „Fridays for Future“ im Westen. Er, latent links von Hause aus („Tod dem Faschismus“), rannte schon vor der Wende vor Nazis weg und will ihnen noch heute in die Fresse hauen. Den Klischee-Pegida-Ossi erkennt er im verklemmten Schulfreund wieder.

„Ich liebe dir“ ist ein Stück (zum) Zeitgeist: ihn aufnehmend, zugleich absondernd. Der Sohn kommt dem Text, der zu viel auf einmal will, dabei planmäßig abhanden. Es gelingt auch der ansonsten umsichtigen szenischen Einrichtung durch Chefdramaturgin Beate Seidel nur technisch, zu ihm zurückzufinden.

So verliert an diesem Abend der Vater gegen den (anderen) Ossi, das Private gegen das Tagespolitische. Der Gewinn ist ein Schauspieler, dem bei der Arbeit zuzusehen große Freude macht.

Wieder (voraussichtlich) am 15. Dezember.