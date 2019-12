Roland Jahn vermisst SED-Kritik bei Linkspartei

Der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, vermisst bei der Linkspartei eine Auseinandersetzung mit der SED-Vergangenheit. „Ich finde es bedauerlich, dass sich die Linkspartei, sprich die SED, nicht auseinandergesetzt hat mit ihrer Vergangenheit, so wie es angemessen gewesen wäre“, sagt der ehemalige DDR-Oppositionelle und Mitbegründer der Jenaer Bürgerbewegung im aktuellen Podcast „Hollitzer trifft“ mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer.

Im Wendeherbst hätten andere den Kopf hingehalten und dafür gesorgt, dass die Linke jetzt regieren könne. „Wann bedanken sich die SED-Genossen dafür? Wann setzten sie sich mit ihren Mandatsträgern auseinander und damit, was diese früher gemacht haben?“, fragt Jahn. Nach seiner Meinung sollten frühere SED-Kader in Schulen darüber aufklären, was es heißt, wenn eine Partei per Verfassung die Macht hat. „Sie könnten jede Woche erklären, wie eine Diktatur funktioniert, in der eine Partei ihre Macht dadurch sichert, dass sie andere Leute ins Gefängnis sperren kannt. Da sind die Defizite, das ärgert mich. Es wird getan, als ob nichts gewesen ist und nicht darüber aufgeklärt, welchen Anteil man an der Diktatur hatte“, so Jahn.

Dass heute in Thüringen die Linke regiert und sowohl Ministerpräsidenten als auch Landtagspräsidentin stellt, gehöre zur Demokratie. „Die Revolutionäre von 1989 haben ihre Peiniger mit befreit. Die friedliche Revolution ermöglichte es der SED, sich umzubenennen und mit Westlinken zur Linkspartei zu vereinigen. Die Grundrechte gelten auch für die, die in der Diktatur die Macht ausübten. Darin besteht die Stärke des Rechtsstaates“, sagt der Thüringer im Podcast.

Die Linke in Thüringen trifft sich am Wochenende zur ersten Parteikonferenz nach der Landtagswahl. Laut einem Initiativantrag will sie wieder als Kümmererpartei erkennbarer sein. Umstritten ist die Kandidatur von Mathias Günther für den Posten des Landesgeschäftsführers. In seinem Bewerbungsschreiben räumt er eine frühere Zusammenarbeit mit der Stasi ein.

