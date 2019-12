Hildburghausen. Ein Sattelzug, der 15.000 Tonnen Getriebeteile geladen hatte, ist in Südthüringen von einer schneebedeckten Straße abgekommen und in ein Grundstück gerutscht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sattelaufzug kommt von schneeglatter Fahrbahn ab und rutscht auf Grundstück

Ein Lastwagen ist Mittwochabend zwischen Bedheim und Hildburghausen auf einer abschüssigen, schneebedeckten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Grundstück gelandet.

Der Sattelzug mit Auflieger hatte 15.000 Tonnen Getriebeteile geladen. Am Donnerstagmorgen gegen 6.19 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Zuvor musste der Lkw erst wieder aufgerichtet werden.

Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro

Die Bergungsarbeiten hatten die ganze Nacht hindurch gedauert. Zunächst musste Diesel abgepumpt werden. Dann warteten die Helfer auf das Fahrzeug eines Abschleppunternehmens, das den Sattelzug abtransportieren konnte.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ob das Grundstück, in das der Lastwagen fiel, in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann erst am Donnerstag in Tageslicht untersucht werden.

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Lastwagen ist Mittwochabend zwischen Bedheim und Hildburghausen auf einer abschüssigen, schneebedeckten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Grundstück gelandet. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Der Sattelzug mit Auflieger hatte 15.000 Tonnen Getriebeteile geladen. Foto: News5 Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Am Donnerstagmorgen gegen 6.19 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Zuvor musste der Lkw erst wieder aufgerichtet werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Die Bergungsarbeiten hatten die ganze Nacht hindurch gedauert. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Zunächst musste Diesel abgepumpt werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Dann warteten die Helfer auf das Fahrzeug eines Abschleppunternehmens, das den Sattelzug abtransportieren konnte. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Der Fahrer blieb unverletzt. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ob das Grundstück, in das der Lastwagen fiel, in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann erst am Donnerstag in Tageslicht untersucht werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lastwagen rutscht von schneebedeckter Straße Ein Sattelzug mit Auflieger ist in Südthüringen auf abschüssiger Straße umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten die Nacht hindurch an. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das könnte Sie auch interessieren: