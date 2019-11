Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sollen die Olympischen Winterspiele in Thüringen stattfinden?

Die Olympischen Winterspiele in Thüringen – ein wahrlich schöner Traum. „Wir wollen ihn wahr werden lassen“, erklärt Mike Helios von der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden. Er schwärmt von einer gemeinsamen Vision mit Sachsen uns Bayern.

Ist Thüringen reif für Olympia im Winter 2030?

Unsere Nutzer nehmen das Thema mit Humor - oder etwas Kritik. Während Stephan auf unserer Facebook-Seite fragt, ob denn schon 1. April sei, weil wir einmal einen "richtigen Winter mehr haben". Andrè meint: "Bitte nicht, es wird schon genug Steuergeld verbrannt."

Nutzer Ingo glaubt an einen Werbegag der Bank. Und Facebook-Nutzer Torsten freut sich schon augenzwinkernd darauf: "dass das olympische Eishockeyturnier dann bestimmt in der Erfurter Kartoffelhalle stattfinden." Und Nutzer Willi schreibt uns: "Ich freue mich schon auf die Alpin-Wettbewerbe. Abfahrt und Super-G in 12 Sekunden. Da spart man sich die Zwischenzeiten." Doch Gustav ist skeptisch: "So langsam werden die Thüringer größenwahnsinnig". Aber es gibt auch positive Stimmen. Heiko schreibt uns kurz und bündig: "Einfach eine gute Idee".

Doch was ist Ihre Meinung. Machen Sie mit und stimmen Sie hier in unserer exklusiven Umfrage ab: