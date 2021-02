Foto: Henning Most

Erfurt Thüringens ältester Karateverein hat 2020 in Erfurt prozentual nach dem FC-Rot-Weiß die meisten Mitglieder verloren – auch wegen seines sozialen Ansatzes.

1. Karateverein Erfurt: Tradition verpflichtet – auch in schweren Zeiten

Wie es der Name vermuten lässt, ist der 1. Karateverein Erfurt der älteste Verein seiner Sportart in der Landeshauptstadt. 1990 wenige Monate vor dem Thüringer Karateverband gegründet, ist er sogar der älteste des Freistaats. Und lange Zeit war er einer der erfolgreichsten, hatte anfangs laut Lothar Ratschke, der 1991 eintrat und seit Mitte der Neunziger Vorsitzender ist, sogar um die 1300 Mitglieder. Über die Jahre stabilisierte er sich bei rund 600, die hauptsächlich am Wiesenhügel trainierten.