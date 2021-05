1. SSV Saalfeld reicht Hygienekonzept ein

In Saalfeld denkt der Handball-Nachwuchs an ein Training in kleinen Gruppen nach - allerdings bislang nur im Freien und nicht in der Halle.

Saalfeld/Rudolstadt. Bislang kein Ansturm auf jetzige Trainingsmöglichkeiten in kleinen Gruppen. Sportbeirat tagt in Rudolstadt

Nach der Erlaubnis, Sport unter freiem Himmel zumindest für die bis 14-Jährigen in kleinen Gruppen bis zu fünf Personen wieder anzubieten, hat der 1. SSV Saalfeld am gestrigen Montag ein angepasstes Hygienekonzept bei den entsprechenden Behörden eingereicht. Kommt das bestätigt zurück, würde einem Sporttreiben auf diesem kleinen gemeinsamen Nenner erfolgen können.

Allerdings halten sich die Anfragen diesbezüglich in Grenzen: „Bis jetzt denkt lediglich der Handball-Nachwuchs über eine Aufnahme des Trainingsbetriebes in dieser Form nach“, sagt Oliver Grau, Vorsitzender des größten Sportvereins der Kreisstadt. Inwieweit es praktikabel ist, müsse man abwarten. Aber natürlich habe man sich zunächst gefreut, dass überhaupt wieder einmal in diesem Bereich etwas möglich erscheint.

Beim größten Verein des Landkreises, dem SV 1883 Schwarza, sieht man die Möglichkeiten deutlich skeptischer: „Die Frage ist doch, wen wählst du aus einer größeren Sportgruppe aus, wenn nur ein Trainer oder Übungsleiter zur Verfügung steht“, sagt Michael Hunger, Geschäftsstellenleiter beim etwa 2000 Mitglieder zählenden Verein. Diese Auswahl möchte er den sportlich Verantwortlichen nicht zumuten. Hunger befürchtet, dass man da vielleicht „viel eher etwas kaputt macht“. Bisher hielten sich diesbezüglich auch die Anfragen in engen Grenzen: „Am Freitag hatte ich einen Anruf einer Mutter, sonst noch nicht.“

Unabhängig davon ist das gemeinsame Trainieren auch in Rudolstadt nicht ganz so einfach, da quasi sämtliche Sportstätten geschlossen sind. Doch dieses Thema wird am kommenden Mittwoch auch in der Stadt Rudolstadt diskutiert werden. Wie Mitglieder des Sportbeirates bestätigen, steht sowohl die kurzfristige Öffnung von kommunalen Freiluft-Sportstätten auf dem Programm als auch der Vorschlag, wie man mit den Schließzeiten in den Sommerferien umgeht. Bekanntlich gibt es in Saalfeld bereits den Beschluss, im Sommer nicht wie üblich zu schließen.