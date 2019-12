Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

3:0 gegen Viernau: FSV Ohratal holt Herbstmeisterschaft

Gegen insgesamt sehr bieder agierende Gäste besaßen die Ohrdrufer schnell die Chance auf das 1:0, doch scheiterte Jung in der 4. Minute per Kopf am Pfosten. Besser machte es der Angreifer in der 25. Minute, als er ein Zuspiel von Dobranowskij flach verwandelte. Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Reinhold mit einem Schuss ins Eck auf 2:0 (40.), während Gegenüber Horn einen ruhigen Tag erlebte.

Nach dem Wechsel brauchten beide Teams, um wieder zu ihrem Spiel zu finden. Viernau mühte sich, lief sich aber immer wieder in der gut stehenden Ohratal-Abwehr fest. Auf der Gegenseite wurden viele gute Gelegenheiten liegengelassen. Nur Jung war es vergönnt, nach Ecke von Beese zum Endstand per Kopf zu treffen (78.).