30 Jahre Uefa-Cup (5): Rückschlag für Rot-Weiß Erfurt ohne Folgen

Am Ende stand die Qualifikation für die 2. Bundesliga und den Uefa-Cup. Die 40. und letzte Saison der DDR-Fußball-Oberliga 1990/91 war für den FC Rot-Weiß Erfurt zugleich die erfolgreichste. Heute: Uwe Abel (54) über die 0:2-Niederlage am 4. Mai 1991 bei Lok Leipzig.

Sorgen, den kostbaren dritten Tabellenplatz noch verspielen zu können, ließ einer gar nicht erst aufkommen: „Noch in der Kabine hat uns Peter Disztl aufgerüttelt. Wir sollten gefälligst die Köpfe hochnehmen“, erinnert sich Uwe Abel an die Ansprache des Ungarn nach dem 0:2 bei Lok Leipzig. Wenn ihm etwas gegen den Strich ging, konnte der sonst so ruhige Rot-Weiß-Torhüter laut werden. Und deutlich.

Nach jenem Rückschlag am viertletzten Spieltag sah er den Moment gekommen, die Kollegen emotional zu packen. Drei Serien hatten ein Ende gefunden. Die Erfurter gingen nach sieben Partien erstmals als Verlierer vom Feld, kassierten nach 416 Minuten wieder ein Ge­gentor und unterlagen nach zehn erfolgreichen Spielen in den Trikotfarben Blau-Weiß.

Ausriss: So wurde damals über das Spiel berichtet. Foto: Andreas Wetzel (Grafik)

„Mit dem 0:2 waren wir noch gut bedient“, so Abel. Der Mittelfeldakteur zählte damals zu den Stammkräften, stand in allen Rückrunden-Partien auf dem Platz – und verpasste später auch in den vier Uefa-Cup-Duellen keine Minute. „Die Spiele gehören natürlich zu meinen Highlights; wie das 2:1 im DFB-Pokal über Schalke“, verweist er auf die Sensation im August 1991. Damals sorgte Abel selbst für das 1:0.

Messen nach 19 Minuten gelesen

So sehr die Rot-Weißen gegen die Knappen glänzten, so wenig gelang ihnen dreieinhalb Monate zuvor in Probstheida. Bereits nach 19 Minuten waren durch Treffer von Anders (4.) und Halata (19.) die Messen gelesen. In der Endphase hielt Distzl sogar noch Halatas Elfmeter (82.).

Sein anschließender Appell verfehlte auch bei Abel seine Wirkung nicht. „Mir war nicht bange, dass uns die Niederlage umhaut“, verrät der frühere Junioren-Nationalspieler. „Wir wollten auf das Treppchen, hatten das ja noch nie geschafft. Und da zwei Heimspiele anstanden, glaubten wir fest daran. Zu Hause waren wir eine Macht.“ Da auch Jena und Halle patzten, blieben die Erfurter Dritter. Ein Rang, den sie bis zum Schluss verteidigen sollten.

Aufstiegspartie wird Abel nie vergessen

Die rauschende Aufstiegsparty in der Thüringenhalle wird Abel nie vergessen. Er erinnert sich aber auch an eine „Leere im Kopf“, als der Traum von der Zweitliga- und Uefa-Cup-Qualifikation real geworden war: „Irgendwie war ich völlig platt, habe den Erfolg mehr innerlich genossen. Rot-Weiß ist ja mein Verein.“ 14 Jahre spielte er für RWE, seit er 1979 aus Heiligenstadt an die KJS nach Erfurt gekommen war. Umso härter traf ihn 1993 die Aussortierung durch Klaus Goldbach.

Uwe Abel (54) heute. Foto: Kerstin Abel

Abel verschlug es zunächst nach Fulda, später nach Landau. Dort traf er die einstigen Mitstreiter Jürgen Heun und Heiko Räthe wieder – und lernte vor allem seine Frau Kerstin kennen und lieben. „Sie ist auch Erfurterin. Schon kurios, dass wir ins tiefste Bayern gehen mussten, um uns zu finden“, lacht der 54-Jährige. 2008 kehrten beide in die Heimat zurück. „Äbs“ assistierte zunächst Albert Krebs bei Rot-Weiß II und in Eisenach, schlug 2011 aber bei einem Logistikunternehmen ein neues berufliches Kapitel auf.

Als Bereichsleiter im Schichtsystem blieb keine Zeit mehr für den Trainerjob. So oft es geht zieht es ihn jedoch zum Training der Traditionself. Gern auch mit rot und weiß bandagierten Knien. Die Liebe zu seinem Club ist nie erloschen.

