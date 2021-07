66 Oldtimer und einige Rallye-Größen bei „Erfurt Classic“

Erfurt. Die Oldtimer-Rallye in und um Erfurt verspricht ein Fest für Motorsportfans zu werden. Auch am Mikrofon ist eine Legende der Szene dabei.

Um 9 Uhr wird am 7. August der erste Oldtimer bei der Rallye „Erfurt Classic“ in und um die Landeshauptstadt am Domplatz an den Start gehen. Nach Sascha Schorr und Christian Fischer im Opel Geländesportwagen (Baujahr 1932) starten die Teilnehmer im Zwei-Minuten-Takt, darunter prominente Namen wie die einstige Profis Wolfgang Krügel (Mercedes R107 350 SL, Startzeit: 9.20 Uhr) und Egon Culmbacher, der 9.24 Uhr auf dem Beifahrersitz des in Thüringen ebenfalls sehr bekannten Jürgen Hellmann im Porsche 911 Targa Platz nimmt. Insgesamt haben schon 66 Duos für die Rundfahrt durchs Weimarer Land und zurück nach Erfurt gemeldet, sodass Stand jetzt um 11.10 Uhr der letzte Oldtimer die Fahrt aufnehmen wird.

Für die Mannschaftswertung haben sich bisher „Die alten Hasen“ (Seyfarth, Hellmann, Xylander), der MC EVB (Fenk, Oehlwein, Endter) und „Mecklenburger Landpute“ (Kremer, Friedemann, Zimmermann) angemeldet.

Es ist den Veranstaltern gelungen, Deutschlands prominentesten Rallye-Moderator Alfred Gorny zu gewinnen. Gorny wird den Start, später das „Oldtimerfest“ und natürlich die Siegerehrung am Abend auf dem Gelände des MC Venedig (Am Waldspielplatz) moderieren. Eine Empfehlung für Rallye-Fans ist auch der Kontrollpunkt am Opel Autohaus Schorr (Weimarische Str.), wo die ersten Teilnehmer kurz vor 10 Uhr erwartet werden.