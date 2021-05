70 Jahre Post Mühlhausen: Abstiege, Aufstiege und ein Abenteuer in Prag

Mühlhausen. Unsere Serie 70 Jahre Post Mühlhausen (Teil 2): In den 1960er-Jahren müssen die Postler zunächst Federn lassen, ehe es wieder bergauf geht

Im Mai 2021 feiert der bekannteste Thüringer Tischtennis-Verein Post SV Mühlhausen sein 70-jähriges Jubiläum. In einer mehrteiligen Serie blicken wir auf die Jahrzehnte des Clubs zurück. Im zweiten Teil stehen Rückschläge, Meisterschaften und internationale Weltgeschichte im Blick.

Es ist ein fast schon historischer Tiefpunkt, der die BSG Post Mühlhausen mit Ende der Saison 1965/66 ereilt. Mit dem Abstieg aus der DDR-Liga in die drittklassige Bezirksliga Erfurt sind die Mühlhäuser vorerst aus dem Club der Großen ausgetreten – nachdem man 1960 noch in der DDR-Oberliga auflief. Gänzlich überraschend kommt der Absturz derweil nicht, denn nach und nach zerfällt die einst so gefürchtete Truppe.

Betriebsunfall wird schnell behoben

Nacheinander verlassen Wolfgang Zimmermann, Jürgen Hoffmann und Walter Grüning den Verein Richtung Stadtkonkurrent Einheit – eine Fluktuation, die selbst Post nicht kompensieren kann.

Behoben wird der Betriebsunfall schnell. Ein Jahr später ist die Rückkehr in die DDR-Liga nicht nur geglückt, sondern das Glück aufseiten der Postler, die in der Folge mit mehreren Rückkehrern und dem in Mühlhausen Armeedienst leistenden Dieter Schindler (SC Lok Leipzig) gehörige Verstärkung bekommen. Derart gut aufgestellt, rauscht die BSG durch die Saison und schafft erneut den Aufstieg in die Oberliga. In der folgenden Spielzeit glückt der ganz große Wurf mit dem Gewinn der höchstklassigen Liga – noch vor dem Favoriten Aufbau Börde Magdeburg, der in beiden direkten Duellen bezwungen wird.

Mühlhäuser werden direkt in die Weltgeschichte verwickelt

Ein Meilenstein in der Geschichte der Postler, die wiederholt auch freundschaftliche Vergleiche mit internationalen Gegnern spielen. Und so kommt es im August 1968 zur kuriosen Situation, dass die Mühlhäuser direkt in die Weltgeschichte verwickelt werden. Sie weilen zu einem Freundschaftsspiel in Prag, wo sie auf das Ausnahmeteam Sparta treffen. Die 2:5-Niederlage verkommt in den späten Stunden zur Randnotiz. Eben noch sitzen die Teams gemütlich zusammen, als ein Redner erregt aufspringt und ruft: „Die Russen haben Prag besetzt, auf dem Wenzelsplatz wird gekämpft.“ Während die Einwohner der ČSSR in den Abendstunden des 20. August um ihre Freiheit kämpfen und sich einer sowjetischen Übermacht gegenübersehen, brechen Heinz Schneider und Co. überhastet ihren Besuch ab. Die geplante Rückfahrt um 2.30 Uhr ist hinfällig, alle Züge Richtung Ausland fahren nicht mehr.

SED-Kreisleitung bittet zum Rapport

Es ist wiederum einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die wohlbehütete Rückkehr gelingt. Auf dem Bahnhof erspähen Jürgen Mischok und Gerhard Kreil einen einlaufenden Zug aus Budapest, in dem die DDR-Handballnationalmannschaft sitzt. Nach kurzem Austausch heißt es für die Jungs: kommt rein, wir nehmen euch mit – die Rückfahrt ist gesichert.

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. In Mühlhausen angekommen, bittet die SED-Kreisleitung zum Rapport. Über alle Vorgänge in Prag gelte es, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Wenn nicht, würden Starts bei ausländischen Turnieren für immer verboten bleiben.