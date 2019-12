Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

90 Medaillen bleiben beim Eisenacher SSV

Wenn an einem Samstagvormittag die Schwimmhalle von Eisenach aus allen Nähten platzt, dann weiß man, dass der Eisenacher Schwimm- und Sportverein zu seinem alljährlichen Einladungsschwimmen eingeladen hat. Zum 23. Mal fand dieser wieder gut besuchte und gut bespickte Wettbewerb statt. Der Einladung des Eisenacher SSV sind die SG Gotha-Arnstadt, der SSV Bad Salzungen, der Marburger SV, die SG Hessen Nord, der FSV Eintracht Eisenach, der SV Nordhausen 90, der SV Wartburgstadt Eisenach, der SV Neptun Rotenburg und der SC Leinefelde 1912 mit einer Vielzahl an hoffnungsvollen Talenten gefolgt.

Bereits am frühen Vormittag ging es mit den verschiedenen Wettkämpfen los. Von 25 Meter Brust Beine, über 100 Meter Schmetterling bis hin zur 8 mal 50 m Freistil Staffel wurde in den unterschiedlichsten Schwimmstilen um die ersehnten Medaillen gekämpft. Das gut organisierte Schwimmturnier ließ den Zuschauern und Teilnehmern kaum Möglichkeiten zum Luft holen, schließlich wollten die Jahrgänge 2014 bis 2002 und Älter sich die Siege schnellstmöglich erkämpfen.

Insgesamt wurden 223 Gold-, 174 Silber- und 134 Bronzemedaillen durch die Teilnehmer an diesem Tage erschwommen und vom austragenden Verein feierlich überreicht. Der Eisenacher SSV ging mit insgesamt 34 Schwimmerinnen und Schwimmer in den verschiedenen Schwimmstrecken an den Start. Die Mischung aus erfahrenen Sportlern und Wettkampfneulingen sorgte für gute Ergebnisse und eine tolle Wettkampfatmosphäre. Ehrgeiz, Teamgeist und Verbundenheit zeichneten diesen Wettkampf aus. Alle Schwimmer wurden trotz vieler Starts von den übrigen Vereinsschwimmern lautstark, bis über die Grundstücksgrenzen des Eisenacher Schwimmbads, unterstützt. Durch den großen Eifer der Schwimmer des ESSV blieben 90 Medaillen im heimischen „Aquaplex“. Mit 37 Silberauszeichnungen konnte der ESSV an diesem Tag die Teamwertungen in diesem Bereich anführen. Die große und sehr gute Konkurrenz aus den sportbegeisterten Thüringen und Hessen erlaubte es „nur“ 32 Goldmedaillen in der heimischen Schwimmarena einzubehalten. Aufgrund der guten Schwimmqualität blieb es immer bis zur Ergebnisveröffentlichung spannend. Für die Versorgung der Teilnehmer und Besucher wurde in ausreichender Form mit frischen Bratwürsten vom Grill und selbstgebackenen Kuchen gesorgt.