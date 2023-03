2. Thüringer Firmencup im Tischtennis

Jena. Der USV Jena ist erneut Ausrichter einer besonderen Veranstaltung für alle Tischtennis-Begeisterten.

Am 1. Mai findet die zweite Auflage des Thüringer Firmencups im Tischtennis statt. Organisiert wird das Turnier erneut vom USV Jena, auf dessen Vereinsgelände in der Seidenstraße 20a in Jena gegen 9 Uhr begonnen wird. Gespielt wird in Zweier-Teams in drei verschiedenen Wettbewerben.

Sowohl Freizeitsportler als auch Aktive mit einer Wettkampfspielberechtigung können sich miteinander messen. Die teilnehmenden Teams dürfen ihr Unternehmen oder ihren Verein vertreten. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Tischtennistisch und VIP-Sportickets.

Eine Anmeldung im Freizeitwettbewerb ist bis zum 23. April unter www.thueringer-firmencup.de möglich. Zuschauer sind sehr willkommen, zusätzlich wird eine Kinderbetreuung angeboten.