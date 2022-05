Jena. Nach einem Jahr Zwangspause wird nun am Wochenende der 25. Sparkassen-Pokal des JC Jena im Sportforum ausgetragen. JC-Trainerin Kassandra Walluks stellte am Vorabend des Nachwuchswettkampfes indes zwei vielversprechende Talente in Sachen Judo aus Jena vor