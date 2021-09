30. Weimarer Stadtlauf: Anmeldung ist nur online möglich

Weimar. Die Frist für den Volkslauf zum Weimarer Zwiebelmarkt wurde bis zum 30. September verlängert. Zahlreiche Plätze sind noch frei.

Hans-Georg Timmler, Vereinsvorsitzender des HSV Weimar, wird nicht müde, es zu erwähnen. „In diesem Jahr kann man sich für den Weimarer Stadtlauf nur online vorher anmelden“, sagt der Organisator. Um Menschenansammlungen in Innenräumen zu verhindern, wird es am Wettkampftag kein Meldebüro geben.

Aktuell sind etwa 550 Läuferinnen und Läufer angemeldet, bis zu 2000 sind für den Hauptlauf über elf Kilometer möglich. Einen Halbmarathon wird es in diesem Jahr nicht geben. „Mir ist klar, dass viele Interessierte die Nachmeldung am Wettkampftag aus den Vorjahren kennen. Und diese wollen wir großflächig erreichen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Aufgrund der bisher doch recht geringen Nachfrage, wurde die Anmeldefrist auf den 30. September verlängert. Die Startnummer bekommt man dann per Post zugeschickt.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um dem großen Trubel aus dem Weg zu gehen und auch den Händlern entgegen zu kommen, wird der Lauf in diesem Jahr nicht über den Herderplatz die Geleitstraße lang in Richtung Goetheplatz führen. Da Start und Ziel vor die Musikschule in der Karl-Liebknecht-Straße verlegt wurde, geht es am Ende der Runde nach dem Schloss über die Marstallstraße den Graben nach oben. „Die Menschenansammlungen wir etwa an der Geleitstraße wird es somit nicht geben“, sagt Timmler, der zudem auf die 3G-Regel hinweist. Am Lauf kann demnach nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

www.weimarer-stadtlauf.de