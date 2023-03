Basketball-Löwen Erfurt hoffen auf zwei Rückkehrer

Erfurt. Weil Gegner Speyer auf ihren Positionen stark besetzt ist, hoffen die Basketball-Löwen Erfurt umso mehr, dass zwei Leistungsträger für das Heimspiel am Sonntag fit werden.

Die Basketball-Löwen Erfurt empfangen am Sonntag (16 Uhr) die Baskets Speyer in der Riethsporthalle zum letzten Heimspiel in der Hauptrunde der Pro B Süd. Beide Teams konkurrieren um eine gute Ausgangslage in den anstehenden Playoffs. Aktuell sind die Löwen mit zwölf Siegen Tabellenfünfter, während die Gäste aus Rheinland-Pfalz mit zehn Siegen auf Platz sieben stehen. Speyer ist sowohl auf den großen Positionen mit David Aichele (10,9 Punkte/7,9 Rebounds), Quadre Lollis (16,5 Punkte/5,3 Rebounds) und Dejan Bruce (10,1 Punkte/5,1 Rebounds) als auch bei den Guards mit Jake Babic (13,1 Punkte/7 Assists) und Daryl Woodmore (16,1 Punkte/2,8 Assists) stark besetzt. Die Löwen hoffen, dass ihre Leistungsträger Noah Kamdem und Ricky Stafford wieder fit sind.

Exklusiver Livestream: thueringer-allgemeine.de/basketball; tlz.de/basketball