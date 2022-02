Blue Volleys Gotha mit Fans doppelt gefordert

Yann Böhme (blaues Trikot) will mit dem Blue Volleys am Wochenende überraschen.

Gotha. Der Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha empfängt erst Freiburg, dann Hammelburg und möchte sich wieder oben festsetzen.

Die Blue Volleys Gotha sind am Wochenende gleich zweimal Gastgeber. Am Samstag ist zunächst die FT 1844 Freiburg der Gegner und dann am Sonntagnachmittag der TV/DJK Hammelburg. Bei beiden Spielen sind in der Ernestiner-Sporthalle wieder Zuschauer nach der 2G-Regel erlaubt.

Wenn die Gothaer gegen den Tabellendritten und am Tag darauf den Zweiten antreten, können sie wieder auf die Unterstützung von der Zuschauertribüne hoffen, denn die Zeit des Oben-ohne ist endlich vorbei. Ein nicht zu unterschätzender Faktor, will man gegen diese hochkarätigen Gegner Punkte einfahren. Denn das ist das erklärte Ziel der Mannschaft von Trainer Jonas Kronseder. Was die Gothaer in beiden Spielen erwartet, sind sportlich anspruchsvolle, aber auch dankbare Aufgaben. So sieht das auch der Trainer: „Wir sind in beiden Spielen sicherlich nicht der Favorit, aber gerade deshalb können und wollen wir befreit aufspielen und unseren lange vermissten Fans in der Halle guten Sport bieten.“

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es im letzten Saisonviertel auf den Tabellenplätzen zwei bis sieben durchaus noch Bewegung geben kann. Zwischen dem Zweiten Hammelburg und dem Siebten Kriftel liegen nur sieben Punkte. Bei noch sieben ausstehenden Partien kann auch der Tabellenfünfte, die Blue Volleys, dort durchaus noch mitmischen. Natürlich sind Punkte gegen unmittelbare Konkurrenten bei diesen Positionskämpfen besonders wichtig.

Die Freiburger sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Aus den vergangenen acht Spielen holten sie sechs Siege und haben sich vom anfänglichen 13. Tabellenplatz schrittweise nach oben gearbeitet. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg in dieser Spielzeit war sicherlich die Verpflichtung des Australiers Malachi Murch. Der 1,98 Meter große Angreifer, der sowohl diagonal als auch auf Außen/Annahme eingesetzt wird, wurde bisher bereits viermal als MVP ausgezeichnet. Auch mit dem aus Mainz gekommenen Zuspieler Sebastian Dinges landeten die Freiburger einen Volltreffer.

Auch am Sonntag kommt mit dem TV/DJK Hammelburg ein dicker Bocken auf die Blue Volleys zu. Nicht nur deren Tabellenplatz, sondern auch die Statistik spricht hier eine recht deutliche Sprache. Erst ein Sieg gelang den Thüringern in den bisher sieben Zweitliga-Begegnungen. Auch im Hinspiel gab es eine 2:3-Niederlage. Damals waren auf Hammelburger Seite der kroatische Diagonalangreifer Branko Damjanovic und Außen/Annahmespieler Moritz Rauber die herausragenden Akteure. Auf Beide gilt es auch diesmal zu achten und mit gutem Blockspiel deren Kreise einzuengen.

Die Hausherren können am Wochenende in voller Besetzung antreten. Ob allerdings bei den zuvor von Corona betroffenen Spielern die Kräfte schon für zwei Spiele reichen, muss sich zeigen. Karten für beide Spiele können auf der Homepage des VC Gotha vorbestellt und auch vor Ort erworben werden. Es gilt die 2G-Regel.

Samstag 19 Uhr: Gotha – Freiburg Sonntag, 15 Uhr: Gotha – Hammelburg Live auch auf: www.sportdeutschland.tv