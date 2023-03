Derby-Time im Norden der Saalestadt: Jena-Zwätzen empfängt Thüringen Jena

Jena. An den 10. September 2022 werden sich die Kicker des SV Jena-Zwätzen mit Sicherheit gern erinnern, schließlich triumphierten sie damals mit 3:1 im Derby über den FC Thüringen – und zwar unterhalb des Jenzig...

An den 10. September 2022 werden sich die Kicker des SV Jena-Zwätzen mit Sicherheit gern erinnern, schließlich triumphierten sie damals mit 3:1 im Derby über den FC Thüringen – und zwar unterhalb des Jenzig. Ihre Freude über den Sieg brachten sie mit einem stimmigen Tänzchen samt holprigen Gesang zum Ausdruck: „Weil wir aus Zwätzen sind...“

Am Samstag ab 14 Uhr stehen indes alle Zeichen auf Rückspiel, empfängt das Team von Daniel Sander doch den Stadtrivalen aus dem Osten Jenas. Die Elf von Thüringen-Coach Steffen Geisendorf rangiert dieser Tage auf Platz acht der Landesklasse, die Nordlichter indes auf Platz sechs. Zwätzens Felix Hentrich (rechts), der damals den Vortänzer gab, wird am Samstag aber nicht in das Derby-Geschehen eingreifen.