Dominicke Einicke krönt sich zum zweifachen Landesmeister

Bad Blankenburg. Der Tischtennis-Spieler vom SV 05 Friedrichroda überzeugt bei der Senioren-Landesmeisterschaft in Bad Blankenburg.

Toller Erfolg für Tischtennisspieler Dominicke Einicke vom SV 05 Friedrichroda. Bei den in Bad Blankenburg ausgetragenen Senioren-Landesmeisterschaften gewann der Bezirksligaspieler gleich zwei Titel. Im Einzel setzte er sich in der AK 40 im Finale gegen den früheren Gothaer Heiko Langer (jetzt Zella-Mehlis) mit 3:2 durch und holte zudem mit Vereinskamerad Stephan Korn die Doppelkonkurrenz durch ein 3:0.

Silber im Doppel der AK 45 ging an Torsten Adlung vom Gothaer SV, der mit Jan Pappenberg (Bad Berka) im Finale mit 0:3 unterlag. Bei den Damen AK 40 wurde Karin Herrmann (TTC 04 Gotha) in der Viererrunde mit 2:1-Siegen Zweite und wiederholte das Ergebnis auch im Doppel an der Seite von Julia König aus Großbodungen.