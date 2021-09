Drittliga-Volleyballerinnen von Erfurt electronic starten daheim

Erfurt. Zum Auftakt am Samstag ist ein namhafter Gegner aus Süddeutschland zu Gast am Sportgymnasium.

Fast ein Jahr nach dem Abbruch der vergangenen Saison starten die Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic am Samstag in die neue. Die Erfurterinnen empfangen in der Dritten Liga Ost um 19 Uhr in der Sporthalle des Coubertin-Gymnasiums mit dem langjährigen Zweitligisten Sonthofen einen namhaften Gegner. Dennoch ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, da sich die Erfurterinnen seit ihrem Aufstieg schnell in der Liga etablieren konnten und von der Konkurrenz sogar zu den Titelanwärterinnen gezählt werden.

