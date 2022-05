Heiligenstadt. Nach der Nullnummer seiner Kicker in Heiligenstadt droht Eintracht-Coach Thomas Lässig womöglich noch ein aufregendes Saisonfinale in der Thüringenliga – und das kurz vor seinem Abschied. Was Thomas Lässig zur Partie in der Fremde und zur ausstehenden Saison noch zu sagen hat, erfahren Sie hier...