Erfurter Sportnews: Fußballerinnen daheim glücklos, Volleyballerinnen dagegen im Glück, Abstimmung für Seyfarth läuft

Die Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt enttäuschen gegen den SFC Stern. Drittliga-Volleyballerinnen der SFG Erfurt electronic bleiben daheim makellos. Parasportler Simon Seyfarth hofft auf viele Stimmen bis Nikolaus.

FFV bleibt zuhause sieglos

So gut die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt auswärts auftreten, so ausbaufähig bleibt ihre Bilanz zuhause. In ihrem fünften Heimspiel waren die Erfurterinnen gegen den Tabellenneunten SFC Stern zum ersten Mal in der Favoritenrolle. Aber wieder reichte es nicht zum ersten Heimsieg. Mit dem 0:0 bleibt der FFV Sechster.





SGE mit nächstem Heimsieg

Die Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic bleiben in der 3. Liga Ost eine Heimmacht. Das 3:0 (23, 14, 25) gegen den Fünften war für die Erfurterinnen, die knapp hinter Augsburg Zweiter bleiben, der fünfte Sieg im fünften Heimspiel.





Abstimmung für Seyfarth läuft

Als erster Thüringer und erster Parasportler kämpft der Erfurter Simon Seyfarth beim DFB-Wettbewerb „Amateur des Jahres“ um den Sieg. Bis 6. Dezember kann für ihn abgestimmt werden (Hier geht’s zum Voting).