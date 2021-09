FC Erfurt Nord lockt Platz an der Sonne

Am Montag müssen die Nordler erneut Ex-Rot-Weiß-Angreifer Carsten Kammlott in den Griff bekommen.

Erfurt. Fußball-Thüringenligist kann mit zwei Siegen über Ehrenhain und Bad Frankenhausen Tabellenplatz eins übernehmen.

Gleich zweifach ist der FC Erfurt Nord in der Thüringenliga gefordert. Zunächst empfängt die Elf um Trainer Christian Stieglitz am Samstag den Drittletzten Ehrenhain (15 Uhr), bevor am Montag die Neuauflage der wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochenen Partie gegen Bad Frankenhausen wiederholt wird (14 Uhr). Von der Papierform her zwei machbare Aufgaben für die Nordler, die mit sechs Punkten an die Tabellenspitze klettern würden. Aus den bisherigen zwei Heimauftritten sprangen jedoch nur zwei Punkte heraus. „Natürlich wollen wir zu Hause immer gewinnen und diese Bilanz ausbauen. Gerade gegen Ehrenhain brauchen wir Geduld“, sagt Stieglitz, der zwei schwere Spiele erwartet, aber auch mit dem Anspruch in beide Begegnungen geht, diese zu gewinnen. 22 Spieler im Abschlusstraining zeugen von einer luxuriösen Situation und der Möglichkeit, rotieren zu können. „Einige werden ihre Pause bekommen. Bei mir kann jeder Spieler zum Einsatz kommen“, sagt Stieglitz.

