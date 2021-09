Harter Bundesliga-Auftakt für Kegler aus Bad Langensalza

Bad Langensalza. Für den KV Bad Langensalza startet am Wochenende die Bundesliga-Saison. Auf das Team aus der Kurstadt warten spannende Duelle.

Nach durchwachsenen Leistungen in den Vorbereitungsspielen wird es nun ernst für die Kegler aus Bad Langensalza. Die nach Abmeldungen von Vereinen und Umstrukturierung der Spielklassen in die Bundesliga gerutschte erste Garnitur des Traditionsclubs muss zum Saisonauftakt in das Rheinland-Pfälzische Kuhardt zum dort beheimateten KSV – einem der Favoriten der Liga.

Die Gastgeber schlossen die letzte zu Ende gespielte Serie vor zwei Jahren immerhin als Vierter ab und erzielten dabei einen Heimdurchschnitt von über 5900 Holz. Das liegt deutlich über dem Mannschaftsrekord der Thüringer und vermittelt ein deutliches Bild von der Schwere der Aufgabe, die zum Auftakt auf die Kurstädter wartet. Andererseits scheinen die Bahnen ausgesprochen gut zu laufen, was dem Vorhaben der Thüringer, jedes Spiel genießen zu wollen, entgegenkommt.

Machts erlebt Wettkampfpremiere für Bad Langensalza

In den Reihen der Gäste erlebt Thomas Machts nach einem Jahr in der Warteschleife nun endlich seine Wettkampfpremiere für das Sextett um den alten und neuen Kapitän Heiko Zenker. Beide verfügen über Erstligaerfahrung: Zenkers diesbezügliche Erlebnisse liegen allerdings schon acht Jahre zurück.

Machts Eindrücke hingegen sind jüngerer Natur, spielte er doch bis in das Frühjahr 2020 hinein mit Schwarz-Gelb Mühlhausen gegen die Top-Teams des 200 Wurf-Verbands in der höchsten Spielklasse. Auch wenn die Mannschaften aus Sandhausen, Eppelheim und Mörfelden aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der 1.DCU-Bundesliga aktiv sind, warten interessante und hoffentlich auch spannende Begegnungen auf die Männer von der Bad Langensalzaer Goethestraße.

