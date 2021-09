Jungspund vom PSV Weimarer Land zeigt seine beste Seite

Linda. Glückliche sowie erfolgreiche Tiere und Sportlerinnen und Sportler beim Reitturnier in Linda.

Der PSV Weimarer Land hatte nach langer Pause mit dem Reit- und Fahrverein Weimar-Linda wieder ein Reitturnier organisiert.

An beiden Tagen fanden verschiedene Dressuren bis Klasse L statt. In den letzten Wochen übten die Vereinsmitglieder mit ihren Trainerinnen hierfür sehr fleißig. Der erst vierjährige „Jungspund“ Daleo zeigte sich unter seiner Reiterin Carolin Müller von seiner besten Seite und konnte seine ersten Schleifen in der Klasse A sammeln. Lisa Mauermann konnte ihre erste LPO-Platzierung erringen und Susan Mauermann kam nach vierjähriger Reitabstinenz im einfachen Reitwettbewerb auf einen zweiten Platz.

Unter besten Bedingungen für Reiter und Pferde wurden am zweiten Tag die Vereinsmeister, Vizemeister und Platzierten des PSV Weimarer Land auf dem Gelände der Reitanlage Linda ermittelt. Vereinsmeisterin in der Wertung der A-Dressur wurde Lisa Mauermann, in der E-Dressur Constanze Arnold. Die Vereinsmeisterschaft in der Wertung einfacher Reiterwettbewerb sicherte sich Susan Mauermann. Carolin Müller wurde jeweils Vizemeisterin in den Wertungen der A- und E-Dressur. Den Vereinsmeistertitel in der Wertung Children Führzügel holte sich Charlotte Deubler, gefolgt von Jasmine Schuchort. René Klose wurde Vereinsmeister in der Wertung Junioren. Der Vizemeistertitel ging in dieser Wertung an Amelie Schuchort.

Das Turnier zeigte den guten Zusammenhalt unter den Vereinsmitgliedern. Neben ihren Starts in den verschiedenen Prüfungen halfen die Vereinsmitglieder und deren Eltern bei der Durchführung des Turniers.

