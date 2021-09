Madeleine Schröter aus Berlstedt ist wieder deutsche Karate-Meisterin

Weimar/Berlin. Die Berlstedterin von Musashi Weimar besiegt im Finale eine Teamkollegin und hat das nächste große Ziel schon vor Augen.

Als Favoritin war Madeleine Schröter vom Karateverein Musashi Weimar zu den deutschen Meisterschaften nach Berlin gereist.

Nach den vielen Monaten des ausschließlichen Trainings waren die terminlich verschobenen Titelkämpfe der Leistungsklasse in Berlin eine willkommene Abwechslung und Herausforderung zugleich. Als Titelverteidigerin gestartet, gab es gleich einmal ein Freilos in der ersten Runde. In Runde zwei meisterte sie diese Aufgabe gegen die unbequeme Anke Öztunali aus Hamburg mit 4:0 recht souverän und traf im Halbfinale auf eine gute alte Bekannte. Mit Martina Reil aus Straubing hatte sie sich in den letzten Jahren viele Duelle geliefert. Diesmal stellte Madeleine die Weichen früh auf Sieg und gewann 8:0.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Finale wurde eine Wiederholung aus dem Jahr 2020, wieder standen sich Madeleine und Nationalmannschaftskollegin und Trainingspartnerin Charlotte Grimm gegenüber. Und wie im vergangenen Jahr triumphiert Madeleine, diesmal im Kampfrichterentscheid, da keine der Gegnerinnen eine Wertung erzielen konnte. Es war Madeleines 11. Einzeltitel bei einer deutschen Meisterschaft und eine Einstimmung auf die WM Ende November in Dubai.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Lokalsport Übersicht.