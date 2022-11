Jena. Die Mannen von VSV-Coach Christian Schumann stehen am Wochenende gleich zweimal in der dritten Liga in der Pflicht. Was er am Vorabend der Begegnungen gegen den TSV Friedberg und den SV Schwaig II zu sagen hat und was die beiden Spieltage auch mit dem Roman „Die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ von Milan Kundera gemein haben, erfahren Sie alles hier...