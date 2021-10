Mühldorfer Woche für Volleyball-Zweitligist Gotha

Durchschlagskräftig im Angriff wollen sich Robert Werner (blaues Trikot) und Co. am Sonnabend im tiefen Bayern zeigen.

Gotha. Der Volleyball-Zweitligist kann sich am Samstag einen Platz im Pokal-Achtelfinale sichern. Ein Kuriosum hat die Halle der Gastgeber inne.

Zweimal innerhalb einer Woche treffen die Blue Volleys Gotha auf den TSV Mühldorf. An diesem Sonntag ab 16 Uhr geht es in Mühldorf/Inn im Pokal um die Qualifikation für das DVV-Achtelfinale und am kommenden Sonnabend zu Hause um Punkte in der 2. Bundesliga Süd.

Den ersten Termin haben sich die Gothaer Volleyballer in gewisser Weise selbst zuzuschreiben. Durch ihren Sieg im Regionalpokal Ost gegen den VC Dresden hat man sich für das Spiel gegen den Regionalpokalgewinner Südost qualifiziert und damit das eigentlich spielfreie Wochenende mit einer Zusatzaufgabe belegt. Doch es gibt auch Hoffnung auf Belohnung. Der Sieger der Partie in Mühldorf kann sich nämlich im Pokal-Achtelfinale auf ein Heimspiel gegen den Erstligisten WWK Volleys Herrsching freuen.

Bayern haben sich in der zweiten Bundesliga etabliert

Doch zunächst muss dafür die Hürde TSV Mühldorf übersprungen werden. Die Bayern, in der zweiten Saison in der 2. Bundesliga dabei, haben sich dort längst etabliert. Die Vorsaison haben sie als Achter abgeschlossen und mit ihrer Spielweise für Furore gesorgt. Mit einem Team, das sich aus vielen Spielern, die die eigene sehr gute Nachwuchsabteilung durchlaufen haben, zusammensetzt. Die Mühldorfer bevorzugen ein variables, sehr schnelles Angriffsspiel und haben viele extrem gefährliche Spinaufschläger in ihren Reihen.

Doch in den bisherigen vier Ligapartien musste der TSV schon viermal über fünf Sätze gehen. Ein Zeichen dafür, dass noch nicht alles rund läuft. Gerade im letzten Spiel gegen Freiburg zeigten sich Annahmeprobleme, was den schnellen Spielaufbau sichtlich behinderte und auch beim Aufschlag gab es ungewohnt viele Fehler bei den Hausherren. Hier gilt es für die Blue Volleys anzusetzen und mit viel Druck beim Aufschlag eine vielleicht verunsicherte Mühldorfer Annahme zu stressen. Hinzu kommt, dass die TSV-Spieler im Schnitt nicht zu den Größten in der Liga gehören und damit der Block nicht unbedingt zu den Paradedisziplinen der Innstädter gehört. Vielleicht ein Vorteil für die Gothaer, die mit Böhme, Niederlücke oder Hopt über sehr große Angreifer verfügen.

Niedrige Deckenhöhe als Problem für viele Mannschaften

Ein gewisses Problem stellt für viele Gastmannschaften auch immer wieder die relativ niedrige Deckenhöhe dar. Im Punktspiel der Vorsaison kamen die Blue Volleys damit aber gut klar, denn sie siegten damals in Mühldorf mit 3:0. Vielleicht ein gutes Omen für die anstehende Begegnung. Dass die Hausherren bereits am Sonnabend eine Zweitliga-Partie gegen Delitzsch bestreiten, sollte indes wenig Einfluss haben, weil Doppelspieltage für alle Teams nicht ungewöhnlich sind. Leider wird dieses Pokalspiel wohl nicht im Livestream zu verfolgen sein, nur der Liveticker auf der VBL-Homepage steht zur Verfügung.