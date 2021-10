Neunmal DM-Gold für Erfurter Flossenschwimmer

Erfurt. Mit sieben Titeln ist Marek Leipold vom TSC Erfurt überragender Thüringer bei den deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Finswimming in Rostock.

Vom ersten großen Wettkampf nach gut eineinhalb Jahren Pause, den deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Rostock, kehrten die Flossenschwimmer des TSC Erfurt mit neun Meistertiteln und einem Vizemeistertitel zurück. Überragender Thüringer Starter war Marek Leipold mit sieben Goldmedaillen auf den Strecken 50 m Apnoe, 50 m, 100 m, 200 m, 400 m und 800 m Flossenschwimmen sowie 100 m Streckentauchen mit Drucklufttauchgerät in der Altersklasse 14/15. Sein enormer Trainingsfleiß und sportlicher Ehrgeiz führten dazu, dass er alle seine Einzelstarts klar dominierte.

Martha Blumenstein konnte ihre Stärke auf den langen Strecken demonstrieren und wurde mit den Meistertiteln über 800 m und 1500 m Flossenschwimmen in der AK 12/13 belohnt. Fynn Hannemann wurde über 800 m deutscher Vizemeister in der AK 12/13. Annalena Zitzmann und Friederike Henkel überzeugten bei ihren ersten deutschen Jugendmeisterschaften mit persönlichen Bestleistungen und einigen Top-Sechs-Platzierungen in der Altersklasse 12/13.