Neustadt siegt in Pößneck, Oettersdorf kann doch noch gewinnen

Gräfenwarth. So verliefen die Spiele in der Fußball-Kreisliga, Staffel B.

SV Gräfenwarth – LSV 49 Oettersdorf 3:5 (1:2)

In einer torreichen und durch viele Standards geprägten Partie waren die Gäste gefährlicher und konsequenter im Abschluss. Die Heimelf hatte zunächst mehr vom Spiel, doch die Konter des LSV waren gefährlich. Dennoch traf Krupsky aus Nahdistanz. David Freimuth und Seifert drehten die Partie, in der Weber per Freistoß und Seifert per Strafstoß die Führung ausbauten. Die Platzherren machten es durch einen Zimmermann-Freistoß und einen Freistoß von Jonuzi wieder spannend. Schließlich war es David Freimuth, der kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.

VfB 09 Pößneck II – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 2:3 (1:2)

Obwohl die Blau-Weißen zweimal mit zwei Toren führten, mussten sie bis zum Schluss um den Dreier zittern. Die Gäste gingen durch Szabo in Führung, die Käpnick fast mit dem Pausenpfiff ausbaute. Doch vom Anstoß weg machte Oppolzer die Partie wieder spannend. Nach einer Stunde stellte Opel den alten Abstand wieder her. Pößneck konnte durch Oppolzer nur noch verkürzen.

FC Chemie Triptis – TSV 1898 Oppurg 4:2 (2:1)

Vor knapp 100 Zuschauern konnte sich der FC Chemie durchsetzen und ist mit diesem Dreier wieder voll im Geschäft im Kampf um die Tabellenspitze. In der ersten halben Stunde war Oppurg stärker, doch Reinhold traf auf der Gegenseite per Freistoß. Pernt mit einem Schuss in den Winkel glich aus. Die Staps-Elf zog mit zwei weiteren Freistoßtoren erneut durch Reinhold und Dannhauser davon. Der TSV machte durch Conrad aus dem Gewühl heraus das Spiel wieder spannend, schwächte sich aber durch eine Ampelkarte. Trotz Unterzahl drängten die Gäste auf den Ausgleich, ehe Podolsky per Abstauber in der Schlussminute alles klarmachte.

SG VfR Bad Lobenstein III – SV Moßbach II 2:5 (1:2)

In dem Kellerduell behielten die Gäste deutlich die Oberhand und konnten die Rote Laterne an die Platzherren weitergeben. Diese gingen nach knapp einer halben Stunde durch Krause in Führung. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause drehten Krüger und Grau die Partie. Die Hauke-Elf schöpfte noch einmal Hoffnung, als Hofmann kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleich gelang. Doch die Wilfert-Elf hatte kräftemäßig mehr zuzusetzen und sorgte mit dem Doppelschlag durch Grau und Krüger für die Entscheidung. Die SG musste kurz vor Schluss durch Pasold einen weiteren Gegentreffer hinnehmen.

FSV Hirschberg – SG TSV 1860 Ranis 0:1 (0:1)

Durch einen schwer erkämpften Sieg rücken die Raniser dem Tabellenführer Tanna auf die Pelle. Dabei legte der FSV den Treffer der Burgstädter selbst auf. Bei einer unglücklichen Abwehraktion landete der Ball in der 27. Minute bei Lindig, der wenig Mühe hatte, das leere Tor zu treffen. Zuvor hätten die Saalestädter selbst in Führung gehen können, doch Noack scheiterte an Torwart Jobst. Hirschberg hielt bis zum Schluss gut dagegen, konnte sich aber für den Einsatz nicht belohnen.

Das Spiel SG SV Grün-Weiß Tanna gegen den FSV Orlatal Langenorla II ist ausgefallen.