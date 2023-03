Orlatal und Schleiz mit Siegen in der Kreisoberliga

Leon Eichelkraut (links, hier in einer anderen Partie) erzielt per Strafstoß das zwischenzeitliche 2:1 für den FSV Schleiz II gegen Post Jena.

Langenorla. So verliefen die Fußball-Spiele in der Kreisoberliga sowie die Tests der Kreisligisten.

Kreisoberliga: FSV Orlatal Langenorla – SV Jena-Zwätzen II 8:2 (4:2)

In Spiel- und Torlaune präsentierten sich die Orlataler, die den Tabellenvierten vom Platz schossen. Mit diesem Dreier übernimmt die Reich-Elf die Tabellenführung in der Kreisoberliga. Der FSV ging durch Barth in Führung, aber Jena-Zwätzen drehte mit einem Doppelschlag von Gotsch und Mill die Partie. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Vor allem das Trio Künzel, Thurmann und Barth war fortan nicht zu halten und erzielte alle Treffer. Barth ragte aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus, der seine Farben mit einem Doppelpack, darunter ein Strafstoß, auf die Siegerstraße brachte und im weiteren Verlauf noch zwei Treffer nachlegte. Die weiteren Tore erzielten Thurmann vor und Hesselbach per Eigentor sowie Künzel mit einem weiteren Strafstoß nach dem Wechsel.

Post SV Jena – FSV Schleiz II 2:3 (1:2)

Im Nachholespiel konnten die Schleizer einen wichtigen Dreier einfahren. In einer ausgeglichenen Partie hatte der FSV den besseren Start und ging durch Greiner in Führung. Die Post-Elf kam danach besser ins Spiel, aber die Gäste standen gut in der Abwehr und hatten in Torwart Funk einen starken Rückhalt, der zweimal parierte, ehe Naujoks den Ausgleich erzielte. Die Rennstädter steckten den Treffer gut weg und gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch einen von Leon Eichelkraut verwandelten Handstrafstoß erneut in Führung. Diesen Vorsprung ließ sich die Kunte-Elf nicht mehr aus der Hand nehmen und sorgte nach einem Konter durch Schubert für die Vorentscheidung. Zwei Spieler der Heimelf sahen in der Schlussphase noch Gelb-Rot, der Anschluss durch Roemhild kam zu spät.

Testspiele: SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Berga 1:1 (0:0)

Im Duell der Kreisligisten mussten sich die Blau-Weißen mit einem Remis begnügen. Dabei hätten sie in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung sorgen können, hatten deutliche Feldvorteile. Erst nach der Pause erzielte Szabo die Führung. Eine Gäste-Chance nutzte Theil aus Nahdistanz zum verdienten Ausgleich.

SV 90 Niederkrossen – FSV Orlatal Langenorla II 2:8 (2:3)

Gegen das Kreisklasse-Team kamen die Gäste zu einem verdienten Sieg. Vor der Pause war es für den Favoriten noch eine zähe Angelegenheit, auch wenn dieser durch einen Doppelpack von Aljirbi in Führung ging. Der FSV wurde in der Folge etwas sorgloser und Niederkrossen konnte durch Burghul und Schreiber ausgleichen. Noch vor der Pause stellte Torjäger Aljirbi mit seinem dritten Treffer die Weichen auf Sieg. Im zweiten Abschnitt wurde Orlatal aber spielbestimmender und konnte durch drei Treffer von Rosenberger, Tietsch und noch einmal Aljirbi souverän gewinnen.

SG FC Motor Zeulenroda II – FC Chemie Triptis 1:8 (1:1)

Das Duell der Kreisligisten konnten die Gäste klar für sich entscheiden. Von Beginn an erarbeiteten sich die Chemiker Feldvorteile und gingen durch Börner in Führung. Nach einer Ecke erzielten die Platzherren durch Müller den Ausgleich. Nach der Pause lief die Tormaschinerie der Chemiker auf Hochtouren und Kahel und Reinhold (je 2) sowie Neupert per Handstrafstoß, Dannhauer und Linke schossen einen klaren Sieg heraus.

TSV 1898 Oppurg – SG TSV 1980 Rüdersdorf 2:1 (2:0)

Gegen den Tabellenachten der Kreisoberliga Ostthüringen landeten die Oppurger einen Achtungserfolg. Der Sieg hätte sogar höher ausfallen können, doch der starke Gäste-Torwart Bauer verhinderte mehrmals den Einschlag. Der TSV ging früh durch Rein in Führung, die Pernt kurz vor dem Wechsel ausbaute. Im zweiten Abschnitt verteidigte die Rudat-Elf nicht mehr so konsequent, aber mehr als der Anschluss durch Wünsch gelang den Rüdersdorfern nicht.

LSV 49 Oettersdorf – Schiedsrichterauswahl 2:0 (1:0)

Gegen eine Schiedsrichterauswahl konnten sich die Oettersdorfer mit 2:0 durchsetzen. Mitte der ersten Halbzeit ging die Schuldes-Elf durch Schaller in Führung. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Schlusspfiff, als Weber für den Kreisligisten alles klarmachte.

Die Spiele TuS Töpen – FSV Hirschberg, SG SV Grün-Weiß Tanna – 1. FC Greiz II, SV Germania Ilmenau II – SG TSV 1860 Ranis und SV Jena-Zwätzen III – SV Moßbach II sind ausgefallen.