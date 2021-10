Paula Kluge sammelt Vierfach-Gold für Tauchsportclub Weimar

Rostock. Die Weimarer Tauchsportlerin musste ungewöhnliche Wege gehen, um während des Lockdowns trainieren zu können.

Mit zehn Gold-, neun Silber- und vier Bronzemedaillen kehrte das neunköpfige Wettkampfteam des Tauchsportclubs Weimar als erfolgreichste Thüringer Mannschaft von den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften zurück.

Paula Kluge (Jahrgang 2002) schwamm und tauchte sich zur vierfachen deutschen Junioren-Meisterin, hinzu kamen noch eine Silber- und eine Bronzemedaille. Als dreifacher deutscher Jugendmeister und einem weiteren Vize-Jugendmeistertitel mit der Monoflosse überzeugte auch Teamkamerad Elias Haufe.

Das Weimarer Staffelteam der Jungen mit Elias, Nils Röthlich, Karl Brych (alle 2004), Georg Linne (2005) und Simon Kraft (2008) kürte sich in spannenden Rennen zum zweifachen deutschen Staffel-Jugendmeister. Im letzten Wettkampf über vier Mal 100 Meter Flossenschwimmen krönten die Weimarer Jungs ihren Sieg noch und bezwangen gar den neuen deutschen Staffel-Juniorenmeister.

Monatelange Trainingsverbote in Thüringen

Dem schon hervorragenden Vereinsergebnis fügte auch Simon einen Jugendmeistertitel, zwei silberne Medaillen und einen Bronzeplatz hinzu. Georg erkämpfte sich über 400 Meter Streckentauchen mit der Druckluftflasche voran den dritten Platz. Gleich drei Vize-Jugendmeistertitel erstritt Karl für seine Mannschaft. Anna Brych (2008) freute sich beim 100 Meter Streckentauchen über einen der begehrten Podestplätze. Meisterschaftsdebütant Theo Hauser (2007) staunte zu Beginn über die ungewohnt zahlreichen Kontrahenten, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und machte seine zwei Vize-Jugendmeistertitel dennoch dingfest.

Diese hervorragenden Ergebnisse waren zum Neustart des bundesweiten Wettkampfbetriebes nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Die Kader-Athleten des Weimarer Bundesleistungszentrums Flossenschwimmen hatten mit ihrer nichtolympischen Sportart monatelange Trainingsverbote in allen Sporteinrichtungen Thüringens zu überstehen. Sportsoldatin Paula Kluge wich aufwendig auf Trainingsmöglichkeiten in anderen Bundesländern aus, dort durften sämtliche Kader durchgehend trainieren. Umso erfreulicher ist daher das Anknüpfen der Weimarer Nachwuchsathleten an die Erfolge vergangener Jahre, in denen man schon zahlreiche Medaillen gesammelt hatte.

Weimarer Ergebnisse bei den deutschen Meisterschaften in Rostock:

Paula Kluge über 50m AP, 400m ST, 100m FS, 100m jeweils die Goldmedaille; 200m FS Silber; 50m FS Bronze.

Elias Haufe über 50m AP, 100m FS, 50m FS jeweils Gold; 200m FS Silber.

Simon Kraft über 400m ST Gold; 100m FS, 100m ST jeweils Silber; 50m FS Bronze.

Georg Linne mit Bronze über 400m ST.

Theo Hauser über 50m FS, 100m FS jeweils Silber.

Karl Brych über 50m FS, 100m FS, 100m ST jeweils Silber.

Anna Brych über 100m ST Bronze.