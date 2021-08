Perfekter Einstand für neuen Schleiz-Trainer

Ranis. So lief der 1. Spieltag in der Fußball-Kreisliga, Staffel B:

SG TSV 1860 Ranis - SV Mossbach ll 1:2 (0:0)

Aufgrund der Spielanteile siegten die Gäste verdient. Bis zur 30. Minute war es eine chancenarme Partie, die danach lebhafter wurde. Kurz vor und nach der Pause war der SVM am Drücker. Nach einer Stunde wurde die Partie ausgeglichener und die SG aktiver. Die beste Chance für die Burgstädter hatte Lindig, dessen Schuss das Tor knapp verfehlte. Die 150 Zuschauer stellten sich schon auf eine Nullnummer ein, da überschlugen sich die Ereignisse. Zweimal leistete Aschenbrenner die Vorarbeit für die Gäste-Treffer durch Pasold und Vogel. Der Anschluss durch Adler kam für Ranis zu spät.

FSV Schleiz ll - SV 1990 Ebersdorf 7:1 (4:0)

Die Schleizer bescherten ihrem neuen Trainer Marcus Kunte einen Punktspieleinstand nach Maß. Dabei überrannte der FSV die Gäste förmlich. Nach Toren von Schmidt, Hans Conrad und Nietsch stand es nach einer Viertelstunde bereits 3:0. Als Schmidt noch einen Treffer nachlegte, war die Partie zur Pause entschieden. Die Gäste konnten durch Schreck verkürzen. Nach einer Stunde zog der FSV das Tempo noch einmal an und baute die Führung durch Mitrovic, Greiner und Schmidt weiter aus.

SG SV Gräfenwarth - SV Blau-Weiss Neustadt 4:2 (2:0)

Dank der besseren Chancenverwertung behielt die SG die Punkte, die dabei früh durch Krausch in Führung ging. Danach drückten die spielerisch überlegenen Gäste auf den Ausgleich, kassierten stattdessen fast mit dem Pausenpfiff das 2:0 durch Serhii Orshak. Nach der Pause erhöhten die Orlastädter den Druck, kamen durch den Doppelschlag von Käpnick und Weise zum Ausgleich und verpassten es, das Spiel zu entscheiden. In der Folge erholte sich die Wehrhahn-Elf und ging nach einem Torwartfehler durch Serhii Orshak erneut in Führung. Die Gäste warfen alles nach vorn und wurden beim 4:2 durch Krupsky ausgekontert.

FC Chemie Triptis - TSV 1898 Oppurg 0:3 (0:2)

Trotz Chancenvorteilen mussten sich die Triptiser geschlagen geben. Sie fanden gegen eine sehr effektive Oppurger Mannschaft keine Mittel. Diese ging bereits nach einer Viertelstunde durch Tore von Conrad und Bockner mit 2:0 in Führung. Danach hatte der FC durch Moradic, Sattler und Reupsch beste Möglichkeiten. Stattdessen machte Rein in der 77. Minute alles klar.

SG SV Grün-Weiss Tanna - VfB 09 Pössneck ll 2:1 (1:0)

Knapper, aber verdienter Sieg der SG, die über Golditz und Woydt für Gefahr sorgte. Nachdem Golditz vergab, konnte auch Dietrich einen an Woydt verwirkten Strafstoß nicht an Torwart Baumgart vorbeibringen. Erst eine Unordnung in der VfB-Defensive konnte Fiebig zur Führung nutzen. Die in der Offensive kaum in Erscheinung tretenden Gäste konnten durch einen Freistoß von Henniger ausgleichen. Die Heinisch-Elf schlug durch Woydt zurück, der von einem missglückten Rückpass der VfB-Abwehr profitierte. Da Kohls Treffer zum 3:1 wegen Abseits nicht anerkannt wurde, war die Partie bis zum Schluss spannend.

LSV 49 Oettersdorf - FSV Hirschberg 3:0 (2:0)

Verdienter Sieg der Platzherren, die mit ihrem geradlinigen Spiel die Gäste vor Probleme stellte. So war die Führung durch Seifert und das 2:0 durch Zöllsmanns Fallrückzieher folgerichtig. In den ersten zehn Minuten nach der Pause wurde der FSV stärker und hätte noch einmal für Spannung sorgen können. Aber den Gästen wurde ein Strafstoß verwehrt und auch Kad konnte seine Chance nicht nutzen. Stattdessen schlug die im zweiten Abschnitt im Verwaltungsmodus agierende Schuldes-Elf nochmals zu und sorgte durch einen Fernschuss von Körner für die Entscheidung.