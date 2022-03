Jena. Kreisoberliga-Telegramm: Für den Routinier in den Reihen der SG Silbitz/Königshofen war es ein erfolgreiches Fußball-Wochenende. Liga-Primus Thüringen Jena siegt indes erstmals seit 2018 in Camburg, während die Formkurve bei der SG Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz weiter nach unten zeigt. Und dann musste da ja auch noch Marion Schmidt in Rothenstein an der Seitenlinie aushelfen, doch lesen Sie selbst...