Jena. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit begeben sich die Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena auf Reisen – erstmals wieder mit Julian Voigt. Was Kapitän Lennart Notni von den Terminen in der Fremde erwartet und was er zur Rückkehr seines Mitstreiters zu sagen hat, erfahren Sie alles hier..