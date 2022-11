Tanzende Gurken aus Jena stehen im Pokalfinale

Werden am Wochenende ihre Choreographie samt Beyoncé-Medley in Grimma darbieten: die Streetdance-Tanzformation Cucumbers aus Jena.

Die Jenaer Streetdance-Formation Cucumbers (dt. Gurken) wird am Samstag beim 5. Muldentaler Dance Vision Contest in Grimma antreten, dem Finale des Sachsenpokals – und es sieht wahrlich vielversprechend für die Gurken von der Saale aus, konnten sie doch problemlos die ersten beiden Hürden in Chemnitz und Zwickau nehmen. Am Donnerstagabend bestritt das Ensemble, das auch während der Spielunterbrechungen bei Medipolis SC Jena zu den Klängen von Beyoncé und anderen Hiphop- und Soul-Größen die Hüften kreisen lässt, sein letztes Training. Beim Wettkampf im Tanzsportzentrum Muldental wird dann auch ein Beyoncé-Medley erklingen, zu dem sie ihre Choreographie darbieten werden.