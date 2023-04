Johanna Reichert (hier gegen Sola HK) war eine von zwei Spielerinnen aus dem Bundesligakader, die in der Drittligamannschaft aushalfen.

Thüringer HC II siegt und spielt in der Relegation

Bad Langensalza. Mit einem klaren Heimsieg gegen den schon feststehenden Meister sichern die Thüringerinnen in der 3. Liga Nord Platz acht ab. Die Spielertrainerin überragt als Torschützin.

Mit einem deutlichen 38:23-Heimsieg gegen den bereits feststehenden Meister TV Hannover-Badenstedt, der aber nicht aufsteigen will, haben die Handballerinnen des Thüringer HC II am letzten Spieltag der 3. Liga Nord den achten Tabellenplatz abgesichert. Damit spielen sie nun in der Relegation um den Klassenerhalt.

Verstärkt durch Johanna Reichert und Sonja Frey aus dem THC-Bundesligateam, starteten die Thüringerinnen gut ins Spiel und führten zur Halbzeit schon mit 22:11. Angeführt von Spielertrainerin Lydia Jakubiskova, die starke elf Treffer erzielte, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr und insgesamt zwölf Spielerinnen konnten sich in die Torschützenliste eintragen.