Jena. Die Landesliga-Turnerinnen der TsG Jena bestreiten am Samstag ihren zweiten Wettkampftag – und das an ihrer Wirkungsstätte im Jenaer Sportforum. Am Vorabend des Wettstreits verriet uns TsG-Eigengewächs Maja Handke, was das Faszinierende am Turnen ist und welches Ziel ihre Mitstreiterinnen und sie für die Landesliga-Saison verfolgen