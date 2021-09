Unbekannter sorgt bei Tennis-Landesmeisterschaften für Furore

Foto: Henning Most

Eisenach/Sondershausen. Michel Hopp muss für den erneuten Landesmeistertitel mächtig kämpfen. Bei der Altersklasse U14 setzte sich die topgesetzte Antonia Wolf dagegen souverän durch.

Wer? Sandro Meinzer? Den Namen hatten viele Teilnehmer der Tennis-Landesmeisterschaft bis zum vergangenen Wochenende noch nie gehört. Selbst Experten hatten den für den TC Optimus Erfurt aufschlagenden Wahl-Thüringer nicht auf der Rechnung. Zum Auftakt setzte der Ungesetzte mit einem lockeren 6:1, 6:2 über Nummer vier Bernhard Bob (TV Rudolstadt) ein erstes Ausrufezeichen. Im Halbfinale rüttelte er dann am Thron vom Erfurter Serienmeister Michel Hopp, dem alles abverlangt wurde. „So stark hatte ich ihn nicht erwartet“, schilderte Ruhlas Regionalligaspieler. Nach verlorenem Auftaktsatz gewann Hopp noch mit 4:6, 6:2 und 6:2.

Somit kam es doch zum erwarten Endspiel zwischen Hopp und dem ebenfalls für Ruhla spielenden Jonathan Roth. Wieder musste Hopp über drei Sätze gehen und gewann.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spannend war auch das Finale der Damen, in dem sich die an Nummer drei gesetzte Gina-Isabell Trautvetter (TSV Zella-Mehlis) in drei Sätzen mit vielen langen Grundlinienduellen gegen Christine Junge-Ilges (Erfurter TC Rot-Weiß) durchsetzte.

Auch der Nachwuchs der Altersklasse U14 spielte seine Landesmeister aus. In Sondershausen sicherte sich die topgesetzte Antonia Wolf (Erfurter TC Rot-Weiß) mit drei Siegen ohne Satzverlust den Titel bei den Mädchen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Lokalsport Übersicht.