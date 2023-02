VfB Oberweimar bekommt ein verspätetes Geschenk

Weimar. Zahlreiche Vereine aus der Region treffen sich in der Asbachhalle. Außerdem beweisen die Mädchen des Humboldt-Gymnasiums ihr Können.

Die beste Nachricht gab es für den VfB Oberweimar noch vor dem Start seines Futsal-Turniers in der Asbachhalle. Der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses Mittelthüringen, Ralf Hahnemann, überreichte im Namen des DFB dem Verein anlässlich seines 100-jährigen Bestehens eine Ehrenplakette und einen Check über 500 Euro.

So konnte man mit einem guten Gefühl die F-Junioren auf die geliebten Bälle loslassen. Es wurde auch hier der neue Kinderfußball im Drei gegen Drei auf vier Minitore gespielt. Es setzte sich am Ende das Team vom SC 03 Weimar durch, wobei die Turnierleitung um Cindy Friedmann hier wie so oft gern den Spaß an der Sache in den Vordergrund stellte. Während danach bei den D-Juniorinnen die Gästinnen aus Bad Berka gewannen, konnte das Humboldt-Gymnasium um das Trainerteam Henri Rode und Antonio Kircheis hier einen Podestplatz einheimsen, bei den E-Juniorinnen sich am zweiten Tag sogar den Turniersieg sichern.

Die Gymnasiasten aus Weimar-West hatten auch die Verpflegung über die zwei Turniertage übernommen, sich damit einen Beitrag für die Abi-Feier dazuverdient und zu einer rundum gelungenen Veranstaltung beigetragen.