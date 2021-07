Weimarerin Miriam Kretzer schnappt sich das gelbe Trikot

Weimar. Vor Ferienbeginn freute sich der Nachwuchs der Weimarer Radlöwen über gute Platzierungen bei der Apres Tour in Gera.

Der Nachwuchs der Weimarer Radlöwen nutzte die Apres-Tour in Gera, um sich vor den Ferien nochmal mit der Konkurrenz zu messen. Nebenbei konnte man noch Rad-Legenden wie Olaf Ludwig oder André Greipel beim Ehemaligenrennen bestaunen.

Ein besonderes Erlebnis war gleich am ersten Tag ein Einzel-Bergzeitfahren am Schlossberg, indem man sich für die Finalläufe qualifizieren konnte. Leander Hallmann konnte dabei die zwölftschnellste Zeit in der U 11 erreichen und qualifizierte sich so für den 20 Sportler starken A-Lauf des Massenstarts im Bergsprint. Dort konnte er sich noch einmal steigern und kam wurde nach 2,2 Kilometern zweitbester Thüringer. Das gleiche Ergebnis gelang ihm ein Tag später beim flachen Rundstreckenrennen im Hofwiesenpark in Gera.

Miriam Kretzer fuhr im weißen Trikot des besten „Newcomers 2021“ bei der weiblichen U 13 im Finallauf des Bergsprints auf Platz drei. Bei der Siegerehrung durfte sie sich sogar das gelbe Führungstrikot des Jugendfördercups Thüringen überstreifen. Leonard Koch gewann in der U 15 derweil das B-Rennen im Bergsprint und landete somit auf Rang 21. Johann Müller schaffte es hier auf Platz 32.

Beim Rundstreckenrennen am Sonntag sprangen für die Weimarer Löwen auch noch zwei Podiumsplätze heraus. Drei achtjährige Kinder waren dabei. Emma Händel und Franz Müller erreichten Platz drei, Ferdinand Kretzer freute sich über den fünften Platz.

Am Nachmittag vor der Siegerehrung gab es dann noch Gruppenfotos mit André Greipel und Jens Heppner.