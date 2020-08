Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ab Mittwoch: Karten für Pokalknaller Nordhausen gegen Jena

Nordhausen. Nach der Genehmigung des Gesundheitsamtes, 1500 Fans beim Pokalhalbfinale ins Stadion zu lassen (unsere Zeitung berichtete), warten die Anhänger nun auf die Modalitäten des Vorverkaufs für die Partei gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena am 8. Februar (14 Uhr) im Albert-Kuntz-Sportpark. Am Montagnachmittag will der Verein bekanntgeben, wie man an die heiß begehrten Tickets kommt. Der Verkauf soll dann ab Mittwoch erfolgen. Jedoch hängt der Bestand der Genehmigung weiter von der Entwicklung der Pandemielage in der kommenden Woche ab. Derzeit ist der Kreis Nordhausen coronafrei.

