Aderlass bei Eintracht Apfelstädt

Beim ehemaligen Kreisoberligsten sucht ein Stammspieler-Trio höherklassige Herausforderungen. Ronny Rüdiger neuer Trainer

Apfelstädt Noch vor dem Ende der abgebrochenen Fußball-Saison muss der SV Eintracht Apfelstädt einen weiteren personellen Aderlass verkraften. Der einstige Kreisoberligist, der sich den Kreisliga-Aufstieg zum Ziel gesetzt hatte, aber wie alle anderen Teams durch Corona ausgebremst wurde, verliert mit Kapitän David Leischner, Torwart Matthias Wagner sowie Eigengewächs Nico Heinrich drei Stammspieler.

Leischner, der zudem das Spielertrainer-Amt inne hatte, zieht es zum Landesklässler FSV Wacker Gotha. Nach sechs Jahren möchte sich der aus Mechterstädt stammende Mittelfeldmann, der nach seiner Jugendausbildung beim FC Rot-Weiß Erfurt für den SV 09 Arnstadt und Oberligist FC Eisenach spielte, bevor er 2015 nach Apfelstädt wechselte, noch einmal beweisen.

Keeper Wagner zieht es nach fünf Jahren zu Lok Arnstadt in die Kreisliga. Hier trifft er auf seinen ehemaligen Trainer in Ichtershausen Frank Hofmann und möchte „einfach noch einmal eine Luftveränderung“, wie er sagt. Heinrich, der bei der Eintracht seine ersten Spiele im Männerbereich absolvierte, wird für den ambitionierten Kreisligisten SG Bad Tennstedt/Ballhausen auflaufen. Für den Linksfuß schließt sich damit ein Kreis, stammt doch seine Familie aus Ballhausen.

Unabhängig von den Abgängen, die bereits seit längerer Zeit feststanden, hat der Kreisklässler einen neuen Trainer gefunden. Mit Ronny Rüdiger übernimmt ein ehemaliger Spieler der Eintracht den SV Apfelstädt und wird diesen in die neue Saison führen. Der 42-jährige Familienvater, der in Neudietendorf wohnt und früher für die Eintracht-Zweite auflief, begann im Alter von fünf Jahren in Gera mit dem Fußballspielen. Später schaffte er als Spieler den Sprung bis in die Landesliga.

Erste Trainererfahrungen machte Rüdiger als Nachwuchstrainer in Apfelstädt. Nebenbei bietet der Justizvollzugsbeamte in Arnstadt auf seiner Arbeit Fußball als integratives Element an - lange Zeit auch mit Unterstützung des früheren Nationalspielers Rüdiger Schnuphase.