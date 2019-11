Adomah fehlt Rot-Weiß Erfurt wochenlang

Der Verteidiger zog sich in Fürstenwalde (0:3) einen Muskelfaserriss zu und muss drei Wochen pausieren. Dafür kehrt ein Trio in den Kader zurück.

Auch das noch! Der FC Rot-Weiß Erfurt ließ beim blamablen 0:3 in Fürstenwalde nicht nur die Punkte liegen. Das Team hat zudem zwei Verletzte zu beklagen. Während Petar Lela trotz Oberschenkelproblemen am Dienstagvormittag zumindest dosiertes Athletiktraining absolvieren konnte und sich am Nachmittag behandeln ließ, war Francis Adomah zum Zuschauen verurteilt. Die Blessur des Abwehrspielers stellte sich als Muskelfaserriss im Oberschenkel heraus. Er fällt mindestens drei Wochen und damit auch für die Partie gegen Halberstadt aus.