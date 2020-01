Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Hasen zeigen allen die Hacken

Beste Stimmung herrschte beim Movie-Cup des SV Empor Buttstädt, das offenbar auch bei seiner 20. Auflage nichts von seiner großen Anziehungskraft verloren hat. Immerhin rund 150 Zuschauer ließen es nicht nehmen, in der heimischen Sporthalle beim „Budenzauber“ dabei zu sein. Der gastgebende SV Empor Buttstädt hatte für beste Bedingungen gesorgt und so konnte man in der Zweifelderhalle bei dem rund viereinhalbstündigen Turnier beste Fußballkost erleben.

In zwei Vorrundengruppen wurde um den Einzug ins Halbfinale gekämpft. Gleich drei Teams aus dem benachbarten Burgenlandkreis nahmen auch in diesem Jahr am Hallenturnier teil, bei dem die „All Stars“ von Empor Buttstädt alles daran setzen wollten, um den Pokalgewinn des Vorjahres zu wiederholen. Neben den beiden Mannschaften der Gastgeber gingen auch die Mannschaften des VfB Apolda, SV Rot-Weiß Wundersleben, FSV 06 Kölleda, SV Alach sowie die Burgenlandkreis-Vertreter ESV Herrengosserstedt (Landesklasse), Kreisliga-Tabellenführer SG Lossa/Rastenberg und FSV Klosterhäseler ins Rennen.

In der Vorrundengruppe A kamen die Kreisklasse-Kicker aus Klosterhäseler gleich bei ihren ersten Auftritt in der Vorrunde gegen den VfB Apolda mit 1:7 arg unter die Räder. Lossa/Rastenberg startete gegen die „All Stars“ ebenfalls mit einer Niederlage (1:2) in das Turnier, mit dem entscheidenden Treffer Sekunden vor Schluss. Gegen Klosterhäseler drehte Lossa/Rastenberg dann ein 0:1 in ein 3:1. Wundersleben, als fünftes Team der Gruppe, besiegte Klosterhäseler ebenfalls mit 2:1. Klosterhäseler, das auch den „All Stars“ 0:7 unterlag, wurde somit Gruppenletzter. Lossa/Rastenberg sicherte sich mit einem 4:0 gegen Wunderleben zwar Gruppenplatz drei, verspielte das Halbfinale aber mit einem 2:5 gegen den Kreisoberligisten VfB Apolda. Pokalverteidiger „All Stars“ konnte sich ungeschlagen als Gruppensieger durchsetzen und zog mit Apolda ins Halbfinale ein.

Kölleda kegelt Landesklässler aus dem Turnier

In der Vorrundengruppe B startete Mitfavorit Herrengosserstedt mit einem 2:1 gegen Kreisligist Alach. Gegen Kreisoberligist Buttstädt hieß es in einem ausgeglichenen Spiel 1:1. Doch Kölleda/Leubingen bezwang die Herrengosserstedter mit 4:1 und kegelte den Landesklässler damit aus dem Turnier. Denn Rang zwei hinter den verlustpunktfreien Kölledaern sicherte sich Gastgeber Buttstädt, das seinen Alten Herren ins Halbfinale folgte. Herrengosserstedt blieb nur der undankbare dritte Platz, Alach wurde Vierter.

Somit kam es im ersten Halbfinale zum Aufeinandertreffen der beiden Buttstädter Mannschaften. Hierbei konnte sich die „All Stars“ gegen das Kreisoberligateam dank all ihrer Erfahrung mit 2:0 durchsetzen und somit in das Finale des eigenen Turniers einziehen. Gleich drei ehemalige Landesklassespieler des ESV Herrengosserstedt, die nun auch im benachbarten Buttstädt zu Hause sind, waren bei den „All Stars“ mit von der Partie: Jens Rosenbaum, Peter Spangenberg und Roberto Haller.

Im zweiten Halbfinale behielten die Kölledaer gegen den VfB Apolda mit 2:1 die Oberhand.

Doch im Finale ließen die alten Buttstädter Hasen nichts anbrennen und verteidigten mit einem 3:0 gegen Kölleda ihren Titel. Im kleinen Finale setzten sich der VfB Apolda mit 2:1 gegen Buttstädt durch – für die Gastgeber dennoch eine Steigerung zum Vorjahr, wo sie nur Siebter wurden.

Die weiteren Platzierungen wurden im Neunmeterschießen ermittelt. So sicherte sich die länderübergreifende Spielgemeinschaft von Lossa/Rastenberg mit einem 4:3 gegen Herrengosserstedt den fünften Platz.

Als bester Torwart wurde Florian Senf von Rot-Weiß Wundersleben ausgezeichnet, bester Torschütze wurde Matin Afschar vom VfB Apolda.