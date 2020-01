Würdiges Finale: Sieger An der Lache/Concordia (in Grau) und der FC Erfurt Nord II waren beim Schwerstedter Hallencup die besten Teams.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An der Lache gewinnt Schwerstedter Hallencup

Beim Hallencup der SG Einheit Schwerstedt in der Weißenseer Dreifelderhalle verteidigte Fußball-Landesklässler SG An der Lache/Concordia seinen Titel des Vorjahres. Zehn Teams ermittelten in zwei Gruppen die Halbfinalisten. Dort behielten im Überkreuzvergleich An der Lache gegen Kreisoberligist Riethnordhausen mit 3:2 und der mit Spielern der ersten Mannschaft verstärkte Kreisklässler FC Erfurt Nord II gegen Kreisligist Haßleben mit 6:4 die Oberhand. Die erfahrenen Zoopark-Kicker waren dann auch im Endspiel nicht zu bremsen und gewannen mit 4:2 gegen Erfurt Nord II. Es waren die verdienten Finalisten, wenngleich alle Teams, auch Lok Erfurt I und II, Werningshausen, Bischleben, Günthersleben und Gastgeber Schwerstedt zu einem gelungenem Turnier beigetragen hatten.