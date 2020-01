Apoldaer Handballer enttäuschen in Köthen

Abschalten. Den Kopf frei kriegen. Das Geschehene irgendwie verarbeiten. Die einen malträtieren einen Boxsack, andere suchen ihren Ausgleich auf Wanderschaft durch den nächsten Wald. Patrick Schatz verbringt den Sonntag mit dem eigenen Nachwuchs, um für sich nach einer Erklärung zu suchen, was da gerade in seiner Mannschaft schief läuft. Die Handballer des HSV Apolda, dessen Trainer er ist, verlieren die dritte Partie in Serie. Auch bei der HG Köthen gibt’s am Samstagabend nichts zu holen. Das 21:30 aus Optik der Glockenstädter ist der neuerliche Tiefpunkt eines vermaledeiten Januars.

„Weihnachten wäre besser ausgefallen“, sagt Schatz leise. Vor dem Fest schlug man die Großen der Mitteldeutschen Oberliga, die Kontrahenten aus Naumburg und Bad Blankenburg. Nun schiene es so, als habe man alles verlernt. Der Wurm, er ist drin.

Die Ursachenforschung ist im Gange, das verspricht Schatz. Schon auf der Rückfahrt am Samstag nach dem Ende habe man heiß darüber parliert, was man so alles falsch mache. Laut sei er geworden, schon in der Halbzeitpause. Vor der Partie hatte er schließlich angekündigt, dass man nicht mehr mit „fehlender Einstellung“ ans Werk ginge. Und doch setzt sich das Apold’sche laissez-faire von Anpfiff an fort. Sofort kennt Schatz die passende Zahl: „Wir haben 14 Konter kassiert“, sagt er. 14 Mal habe man den Ball in der Offensive verloren und so den Gegner zum einfachen Torewerfen eingeladen. Da könne man sich nur an den Kopf greifen. Schatz wird deutlich: „Das ist undiszipliniert“. Er könne nicht begreifen, wie man Angriffe nicht wie vorgegeben ausspielen könne, wie man nicht die Geduld besitzen könne, auf den freien Mann zu warten. Seine HSV-Schützlinge werfen stattdessen die Kugel einfach weg – und damit auch jedwede Siegchance. Das habe er nun angesprochen, mehrfach. Es sei an der Zeit, dass man auch darauf höre. Noch sei nichts passiert, der Teufel noch nicht an die Wand gemalt. Fakt ist aber auch, dass man schleunigst zurück in die Spur muss, um nicht gänzlich in die Bredouille zu geraten. Dem HSV Apolda droht der Abstiegskampf.

Schatz weiß das. Was tun? Also einfach mal einen Teamabend machen, sich tüchtig betrinken und die Festplatten löschen? Der Vereinsvorsitzende und Trainer schmunzelt. Der Mannschaftsrat, so erklärt er, werde sicherlich in dieser Woche aktiv sein. Erste Dinge seien intern besprochen worden, wie man mit der Krise umgehen will. Am nächsten Wochenende kommt Concordia Delitzsch, ein Spitzenteam. „Ich könnte jetzt salopp sagen: Die Großen können wir“, sagt Schatz – er weiß aber, dass es so einfach nicht ist. Es sind seine Führungskräfte gefragt, die routinierten unter seinen Routiniers. „Eigentlich“, sagt Schatz, „sollten sie alle in der Lage sein, mit einer brenzligen Situation umzugehen.“ Das Apoldaer Team sei mit ausreichend erfahrenen Leuten bestückt, die in ihrer Laufbahn ganz andere Dinge gemeistert hätten. Also heißt es: Ackern und reden für die Wende. In dieser Woche werde man sowohl an spielerischen Lösungen für das Angriffsproblem als auch an der psychologischen Seite des Dilemmas arbeiten. In der Abwehr, so schätzt es Schatz ein, stehe man eigentlich solide. Und da hadert er wieder: Es ist diese Disziplinlosigkeit vorn.

Patrick Schatz geht die missliche Lage, in die sich sein Team und er hineinmanövriert haben, sichtlich nahe. Doch schnell muss der Ratlosigkeit eine Antwort folgen, wie man konkret das Ruder herumreißen will. Jede Woche aufs Neue die passende Einstellung seiner Jungs einfordern, wird kaum mehr reichen. „Dass wir Handball spielen können, haben wir bewiesen. Es ist gerade eine reine Kopfsache. Wir brauchen nur etwas, was den Knoten platzen lässt“, sagt der HSV-Boss. Vielleicht sollten seine Jungs mal zum Boxen gehen ...