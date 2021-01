Apoldaer Ringerinnen bleiben unter den Erwartungen

Ja, es war mehr drin, bemerkt Maria Selmaier, die Ringerin des KSC "Deutsche Eiche" Apolda. Rang sieben sollte es am Ende gewesen sein, die Dienstreise nach Nizza blieb damit ohne den erhofften Lohn einer Medaille bei dem internationalen Wettkampf am vergangenen Wochenende. Eine erste Standortbestimmung im neuen Jahr sollte es gewesen sein, eine lehrreiche sei es geworden, fügt die Ringerin an. "Nun weiß ich, woran ich noch zu arbeiten habe."

Anne Nürnberger weiß das nun auch. Selmaiers Teamkollegin war mit an der Côte d'Azur; es war ihr erster großer Auftritt auf der internationalen Bühne. "Eine gesunde Aufregung war schon dabei", sagt sie und lacht. "Aber ich denke, dass das dazugehört und nach einer so langen Zeit ohne Wettkampf auch normal ist. Man hat gemerkt, dass die Routine fehlt", fügt sie an. Nürnberger verlor ihre beiden Duelle, erst gegen die spätere Zweitplatzierte, gegen die US-Amerikanerin Marcey Kilty, dann gegen die Italienerin Aurora Capagna. Die setzte Nürnberger zwar immer wieder unter Druck - doch zum Sieg reichte das nicht. Es blieb Rang neun. "Es war einfach gut, mal wieder auf der Matte zu stehen", sagt Nürnberger. Als Sportler sei man grundsätzlich selten mit sich zufrieden. "Es gibt einfach immer etwas zu verbessern. Ich habe in den Bereichen Taktik und Technik noch Reserven", fügt sie an.

Ja, die Technik - das sei auch der Hebel, den Maria Selmaier für sich erkannt hat, an dem es zu ziehen gilt. "Ich bin unter meinen Erwartungen geblieben", sagt sie klar. Gegen Nazar Batir gewann sie rasch, legte sie doch die Türkin auf die Schultern. Clara Vazo aus Argentinien zeigte ihr dann aber die Grenzen auf: Mit 2:6 nach Punkten ging dieser Kampf verloren. In der Hoffnungsrunde folgte ein Sieg gegen Laura Godino aus Italien - danach war Endstation gegen die Türkin Asli Demir: Rang sieben für die Apoldaerin. Die machte sich im Anschluss an den Wettkampf direkt dafür stark, dass künftig wieder ein "vernünftiges Training" möglich sein müsse. "Es ist zwar super, dass wir als Kaderathleten trainieren dürfen, doch ohne Trainingspartner hilft das einem Kampfsportler wenig", sagt sie.

Selmaier spricht direkt den Fall "Omid Sayadi" an. Der Iraner ist seit 2017 Mitglied beim KSC Apolda. Nun droht ihm die Abschiebung. Der Verein startete eine Petition, um die Behörden dazu zu bewegen, dass er bleiben darf. Selmaier, Apoldas Olympiahoffnung, unterstützt das. "Omid gehört zu meinen wichtigsten Trainingspartnern", sagt sie. Man habe sich schätzen und respektieren gelernt. Sayadi habe sich sehr gut integriert, habe Deutsch gelernt und nehme am Vereinsleben teil. Selmaier hoffe, dass man die gemeinsame Arbeit fortsetzen könne. Sayadis Bemühungen, sich zu integrieren - und auch die des Vereins, ihm dabei zu helfen -, dürften nicht umsonst gewesen sein.

Im Februar stehen die kontinentalen Titelkämpfe im Ringen an. Selmaier will dort ein anderes Gesicht zeigen. Für sie und Anne Nürnberger geht es nun in dieser Woche direkt weiter mit einem Lehrgang des Deutschen Ringer-Bundes in Heidelberg. Dort wird man Fehleranalyse betreiben und daran arbeiten, dass diese nicht wieder passieren. Damit am Ende beim nächsten Wettkampf auch das herauskommt, was drin gewesen ist ...