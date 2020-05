Carsten Kammlott erzielte am 13. August 2015 für Rot-Weiß Erfurt per Hacke das 1:1 bei Dynamo Dresden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ARD-Sportschau: Thüringer Carsten Kammlott für „Tor des Jahrzehnts“ nominiert

Carsten Kammlott in einer Reihe mit Ibrahimovic, Raul oder Götze. Der 30 Jahre alte Thüringer, der jetzt bei Wacker Nordhausen spielt, ist beim „Tor des Jahrzehnts“ in der ARD dabei. Am 13. August 2015 erzielte er für Rot-Weiß Erfurt in legendärer Fritz-Walter-Manier per Hacke das 1:1 bei Dynamo Dresden. Kammlotts Kunstschuss wurde damals zum Tor des Jahres gewählt.

Tor des Jahres 2015 von Carsten Kammlott

Tor des Jahrzehnts feiert Comeback

Wegen fehlender aktueller Fußballbilder hat das Erste nun nach zwanzig Jahren das „Tor des Jahrzehnts“ wiederbelebt. Bisherige Sieger waren Klaus Fischer, Klaus Augenthaler und Bernd Schuster. Abgestimmt werden kann bis 16. Mai auf www.sportschau.de.

Kammlott für „Tor des Jahres“ mit Lieblingsessen belohnt

Erfurter Kammlott erzielt Tor des Jahres